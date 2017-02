INVITÉ RTL - Le vice-président du Front national estime que par ce choix, "on renonce au statut international du français".

Une cérémonie lancera ce vendredi 3 février à Lausanne, l'ultime phase de promotion de la candidature de Paris pour organiser les Jeux Olympiques de 2024. C'est là que le comité d'organisation dévoilera son slogan, dans la langue de Shakespeare. Trois mots en anglais accompagneront la candidature parisienne jusqu'à la décision finale du Comité olympique prévu le 13 septembre prochain. Si l'anglais a été préféré au français, c'est pour mieux se faire entendre des 87 membres décideurs, qui sont 80% à demander que les dossiers leur soient transmis en anglais.



"Ce n'est pas en singeant les anglo-saxons que nous ferons briller la France dans le monde, a immédiatement réagi Florian Philippot. Cela me choque beaucoup. Le monde attend que la France soit la France".

Pour lui, cette décision revient à "renoncer totalement à la lanque officielle des JO qui est le français, et c'est renoncer au statut international du français". Florian Philippot affirme qu'il faut "défendre la francophonie". Selon lui, "nous n'avons pas plus de chances en parlant anglais à l'international qu'en parlant français".



Le vice-président du FN a par ailleurs dénoncé des "dérives", en faisant références à Emmanuel Macron qui "fait certains de ses meetings en anglais. Je trouve cela choquant", a insisté Florian Philippot. "Il faut défendre le français et il faut donc un slogan pour les Jeux Olympiques en français".