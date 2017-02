publié le 13/02/2017 à 10:00

Jusque-là, nous aimions beaucoup les présidents monarques. Nous adorons confier à un homme, forcément providentiel, le pouvoir suprême. Le plus monarque d'entre-eux a été François Mitterrand, bien sûr. Mais on oublie trop vite tous les autres. Pas besoin de revenir très loin en arrière. Souvenez-vous Nicolas Sarkozy, qui s’est défini comme "l'hyper-président" (bon, avec le succès que l’on sait). Pour s'en détacher au maximum, François Hollande a inventé "le président normal" (avec le succès que l’on sait aussi). Les deux, à leur façon, ont montré la faillite de la fonction. Président-roi, ça ne marche pas. Ou ça ne marche plus.



Par quoi le remplacer ? On aurait pu penser que les primaires allaient franchement renouveler le mode de sélection, et l’offre revivifier la démocratie. Le problème, quel que soient les déboires de François Fillon ou les débuts timides de Benoît Hamon, c'est que les primaires sont et ne seront jamais qu’un casting à l’intérieur d’un parti.

C’est précisément ce que ne voulait pas le général de Gaulle. Avec l’instauration de l’élection du président de la République au suffrage universel, il voulait que l’élection ne soit pas captée, vampirisée, par les partis. En 2017, on est en plein dedans. Deux partis, le Parti socialiste et les Républicains, considèrent qu’ils ont le monopole de la gauche pour l’un, de la droite pour l’autre.

Mais ce n’est pas que ça. C'est là que nous voyons apparaître une nouvelle catégorie de candidat : les candidats gourous. Ni roi, ni affidé : seul compte leur toute puissante personnalité et leurs troupes de fans exaltés. C'est valable pour Jean-Luc Mélenchon, pour Emmanuel Macron, et même pour Marine Le Pen. Il n’y a pas (ou peu) de comparaison sur le fond entre ces trois candidats. Mais il y a quelques points communs.

Aucun ne s’encombre franchement d’un fonctionnement collectif (on n'ose même pas dire démocratique) autour d'eux. Ils décident de tout, de leurs idées, de leur programme et de leur stratégie. Tous ceux qui ne sont pas d'accord dégagent assez vite de leur environnement. C’est un fonctionnement autocratique et souvent isolé. Ils sont les nouveaux maîtres à penser.



Jean-Luc Mélenchon et son hologramme. Emmanuel Macron les bras en croix à la fin de ses meetings. Marine Le Pen qui continue de dire qu’elle se bat seule contre tout le monde. Si ça n’était pas de la politique, on pourrait dire qu’ils sont un peu dingues. Ce culte de la personnalité, ses militants prêts à faire des dizaines ou des centaines de kilomètres pour les écouter, tout cela ressemble parfois à s’y méprendre à des sectes. La dernière fois qu’on avait pu observer un tel phénomène, c’était en 2007 avec Ségolène Royal. Mais cette année, ils sont trois candidats gourous.



Attention quand même : vous avez peut-être déjà moyennement apprécié les présidents-monarques, pas sûr que vous allez adorer un président ou une présidente gourou. Parce qu’avec les gourous aussi, ça finit toujours mal.