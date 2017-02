publié le 13/02/2017 à 11:18

"Quelle dégelée en effet, quelle bastonnade ! Voilà Emmanuel Macron roué de critiques et lardé de lazzis depuis qu’il est devenu le deuxième homme, susceptible même de battre, et très largement, Marine Le Pen au second tour de la présidentielle", lance Emmanuel Macron. "Ce n’est pas la Saint-Emmanuel, mais c’est la fête à Macron qui en prend des coups de tous les côtés", ajoute-t-il.



À commencer par Marion Maréchal-Le Pen, dimanche 12 février au Grand Jury RTL, qui l’a "proprement ou malproprement déchiré". La députée FN reproche à Emmanuel Macron d’être "un homme de gauche dans ce qu’il y a de plus terrifiant et d’excessif", et le dénonçant comme libertaire et multiculturaliste. Dans le même temps, sa tante Marine Le Pen "en fait des mégatonnes sur le candidat du fric, mais lui reprochant aussi d'être de gauche, de la gauche du fric".

"Ce qui est piquant, c’est qu’à gauche justement Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon refusent de le voir en progressiste et accusent Emmanuel Macron d'être 'un banquier de droite'. Ce qui serait doublement infamant. Mais en réalité tout ça lui profite", décrypte Nicolas Domenach.