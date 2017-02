publié le 13/02/2017 à 17:20

François Baroin ne sera pas le plan B des Républicains pour cette élection mais se positionnerait toutefois comme l'anti-Macron. Dans un livre à paraître mercredi 15 février, Un chemin français, l'ancien ministre attaque le fondateur d"'En Marche !". Il reproche à ce dernier que son "premier acte politique est d'avoir poignardé celui qui l'avait nommé", rapporte Le Journal du Dimanche.



Ce proche de Nicolas Sarkozy juge qu'il faut "vingt à trente ans" pour faire un président. Une autre attaque à l'encontre de l'ancien ministre de l'Économie qui a annoncé qu'il dévoilerait son programme en mars prochain. Selon le journal, François Baroin a préparé son livre à la fin de la primaire de la gauche, avant les révélations de l'affaire qui a touché François et Penelope Fillon.

L'option d'un plan B semble bien loin. Il explique au Journal du Dimanche : "Cette question n'existe plus. On a un candidat, on le soutient. On doit gagner. C'est l'enjeu aujourd'hui". Ainsi, Un chemin français prend-il des airs de programme : "J'avais fait le travail de préparation mentale pour exercer ce type de responsabilité (celles de premier ministre ndlr)". Il y développe des sujets tels que la défense des territoires mais également la laïcité.