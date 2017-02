La Russie veut-elle lutter contre la candidature d'Emmanuel Macron ?

publié le 13/02/2017 à 13:20

La Russie va-t-elle jouer un rôle crucial dans la campagne présidentielle ? Le pays revient régulièrement sur le devant de la scène. Mercredi 8 février, Le Canard enchaîné révélait les inquiétudes grandissantes des services secrets français. Selon la DGSE, la Russie pourrait appuyer la candidature de Marine Le Pen grâce à des grandes vagues de messages sur les réseaux sociaux notamment.



Ce lundi 12 février, En Marche s'inquiète même d'une véritable "ingérence" russe dans la course à l'Élysée. Selon lui, le pays de Vladimir Poutine pourrait œuvrer contre la candidature d'Emmanuel Macron. "Aujourd'hui il faut regarder les faits : deux grands médias, Russia Today et Sputnik , qui appartiennent à l'État russe, font leur quotidien de la diffusion, de la propagation, de fausses nouvelles. Ensuite ces nouvelles sont reprises, sont citées et viennent peser sur notre vie démocratique", a-t-il affirmé sur France 2.



La Russie travaille-t-elle à l'échec de l'ancien ministre de l'Économie ? "Je ne dis pas cela. Je dis que il y a ça d'un côté et il y a des centaines, voire des milliers, d'attaques sur notre système numérique, sur notre base de données, sur nos sites. Et comme par hasard cela vient des frontières russes", a répondu le député PS du Finistère. Avant de lancer un véritable appel à l'État : "Ce que nous demandons solennellement c'est que les plus hautes autorités de l'État se saisissent de ce phénomène pour garantir qu'il n'y aura pas d'ingérence d'une puissance étrangère dans notre vie démocratique (...) Les Américains s'en sont aperçus, mais trop tard".



Selon Richard Ferrand, Emmanuel Macron serait visé parce qu'"il veut une Europe forte, (...) une Europe qui pèse lourd, y compris face à la Russie, là où d'autres sont plus familiers, plus amicaux du régime russe". "Il est clair que l'extrême droite et la droite et leurs candidats sont plutôt bien vus. Tandis que nous, nous promouvons une Europe forte, une Europe puissante, et évidemment, objectivement, un certain nombre de médias russes manifestement n'en veulent pas".