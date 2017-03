Marine Le Pen est l'invitée des "Petits déjeuners de la présidentielle"

publié le 07/03/2017 à 17:58

Si l'on en croit les sondages, le duel de cette élection présidentielle pourrait être entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Selon une étude Ifop-Fiducial, le candidat d'"En Marche !" talonne la candidate du Front national avec 25,5% d'intentions de vote, contre 26,5%. L’institut de sondage précise que l'écart qui les sépare reste dans la marge d'erreur pour ce type d'enquête.



La présidente du Front national a présenté son programme sous la forme de 144 engagements. Marine Le Pen, a assuré que si elle était élue, elle quitterait le pouvoir en cas de victoire du non au référendum qu'elle pourrait organiser sur la sortie de l'euro. "Ma première décision politique en ce qui concerne les pays de l'Union européenne, c'est d'engager des négociations", a-t-elle déclaré devant des entrepreneurs réunis par le mouvement patronal Ethic.

"Ces négociations, elles visent à retrouver notre liberté économique (...) Si la négociation ne marche pas, je dirai aux Français : il faut sortir de l'Union européenne et construire l'Europe des nations et des coopérations (...) Que se passera-t-il si je leur dis qu'il faut sortir et qu'ils décident de rester ? Ils décideront, le peuple a raison. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je partirai", a assuré Marine Le Pen.



Suivez en direct les Petits déjeuners de la présidentielle de RTL Matin avec Marine Le Pen, en direct et en vidéo sur RTL.fr.