publié le 08/03/2017 à 08:12

"Je ne me rendrai pas devant les magistrats pendant la campagne". Invitée des Petits déjeuners de la présidentielle sur RTL, Marine Le Pen a confirmé qu'elle ne se présenterait pas devant les juges concernant l'affaire des présumés emplois fictifs au Parlement européen. La candidate du Front national s'est encore une fois étonnée du calendrier judiciaire la concernant.



"Dans cette affaire, le parquet a été saisi il y a trois ans. Il y a un an, je n'en pouvais plus d'attendre, et j'ai réclamé moi-même la désignation d'un juge, on me l'a refusé. Et là, comme par hasard, on s'agite à deux mois de l'élection : on se met à faire des perquisitions, des auditions et des mises en examen", dénonce Marine Le Pen.