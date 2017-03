publié le 08/03/2017 à 07:37

"Pour le moment on ne peut pas se passer du nucléaire". Marine Le Pen est claire sur le sujet : pour le moment, il n'y a "pas d'énergies qui puissent remplacer le nucléaire de manière sûre pour permettre d'avoir une énergie qui soit bon marché pour les Français", a déclaré la candidate du Front national, invitée des Petits déjeuners de la présidentielle sur RTL.



Si la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim a été annoncée, "c'est une erreur" pour Marine Le Pen, qui répondait à Pascal Jalabert, rédacteur en chef de l'Est Républicain et des Dernières nouvelles d'Alsace. "Une série d'experts estime que les réacteurs ne sont pas en fin de vie, il y a eu des travaux très importants qui ont été faits, et qui ont permis d'allonger la durée de vie de ces réacteurs", explique-t-elle.

Pour la candidate, l'énergie nucléaire est certes "dangereuse, dans le sens où c'est un feu qui ne s'arrête jamais. Quand il y a un accident, les conséquences peuvent être graves. Mais aujourd'hui c'est maîtrisé, on a fait beaucoup d'efforts sur la sécurisation des centrales", estime la candidate, qui poursuit : "C'est une énergie qui est pour l'instant propre et qui ne délivre pas dans l'atmosphère l'intégralité de ses particules qui posent des problèmes de santé".