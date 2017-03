publié le 08/03/2017 à 08:06

Emmanuel Macron est présenté par les sondages comme vainqueur du second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen. Mais la candidate du Front national, candidate à l'Élysée, est plus déterminée que jamais à terrasser son principal adversaire, novice en politique, qu'elle présente comme le "candidat de la mondialisation sauvage". "Il y a encore des Français, hélas, qui pensent qu'ils font partie des gagnants de cette mondialisation. Cela ne va pas durer car les gagnants sont en réalité un nombre tout à fait minimum et en général ils ne se montrent pas", estime Marine Le Pen.



Selon la candidate du Front national, Emmanuel Macron est "un pur produit du système bancaire" dont "l'intégralité de ses propositions vise à améliorer la situation des grandes multinationales, des banques, au détriment de l'intérêt des Français". Leader du mouvement "En Marche !", ancien membre du gouvernement, Emmanuel Macron incarne à ses yeux "le candidat de l'immigration massive".

"Il est le mondialiste. Je suis, moi, la patriote, résume Marine Le Pen. Ce sont deux choix très clairs qui sont posés face aux Français et qu'ils devront trancher face à cette élection présidentielle", poursuit-elle, consciente des possibilités de voir Emmanuel Macron s'imposer comme le principal obstacle à son programme politique lors du second tour de l'élection.