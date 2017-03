publié le 08/03/2017 à 07:52

Marine Le Pen va-t-elle se heurter encore une fois au plafond de verre en cas de qualification au second tour de la présidentielle ? Un sondage assure que 58% des Français perçoivent le Front national comme un danger pour la démocratie, contre 47% en 2013. Invitée de la deuxième édition des Petits-déjeuners de la présidentielle mercredi 8 mars, Marine Le Pen dit ne pas arriver "à comprendre ce ressenti, notamment ce terme de danger pour la démocratie". La présidente du Front national ajoute que son "projet est le projet qui rend le pouvoir au peuple, et qui est le plus démocratique qui soit puisqu'il est fondé sur le retour de la souveraineté nationale."



Avec le référendum d'initiative populaire et la proportionnelle, Marine Le Pen garantit de "rendre au peuple le pouvoir" qui lui appartient. "Le projet le plus démocratique qui soit, c'est le mien. Nous sommes en quelque sorte dans cette présidentielle les champions de la démocratie."