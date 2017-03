publié le 07/03/2017 à 12:12

La stratégie de diabolisation du Front national engagée par Marine Le Pen depuis 2011 porte-t-elle ses fruits ? Selon l'étude annuelle du baromètre de l'image du FN, réalisée par l'institut Kantar Sofres-OnePoint pour Franceinfo et Le Monde, 33% des personnes interrogées s'estiment en accord avec les idées défendues par le parti de Marine Le Pen, c'est 2 points de plus qu'en 2016.



Mais dans le même temps, 58% d'entre eux affirment qu'il s'agit d'un parti dangereux pour la démocratie, c'est 10% de plus qu'en 2012 et 2 points de plus que l'année dernière. L'inquiétude se fait davantage ressentir chez les femmes (62%), les personnes âgées, les cadres, les professions intermédiaires et encore plus chez les diplômés de l'université (68%).

Le vote FN est également abordé par le baromètre. Deux Français sur trois assurent ne jamais avoir voté Front national. Dans le détail, 64% affirment n'avoir jamais choisi la flamme tricolore, soit une augmentation de 2% par rapport à l'an passé. En revanche, 12% des sondés confient pouvoir franchir le pas en cette année électorale.



Concernant l'adhésion aux idées du FN, c'est auprès des ouvriers qu'elle est la plus importante. 48% d'entre eux disent partager les thèses du parti frontiste.