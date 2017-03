publié le 08/03/2017 à 08:26

"Ça me choque. Objectivement, c'est honteux". Au micro de RTL, mercredi 8 mars à l'occasion des Petits déjeuners de la présidentielle, Marine Le Pen s'est indignée des propos tenus par le député Serge Grouard (LR). À Orléans, pour discréditer la présidente du Front national et Emmanuel Macron, le filloniste avait déclaré la veille : "Moi gaulliste, je refuse l'absurdité d'un seul choix entre la descendance pétainiste et une filiation hollandaise de contrebande". Des propos fermement réprouvés par la candidate.



"Comment peut-on encore tenir des propos aussi grotesques et insultants ? Ça en dit long sur l'état d'esprit de la classe politique. Ils paniquent face à une situation qu'ils ne maîtrisent plus. Ils sont prêts à toutes les outrances, à toutes les diffamations. Je pense que les Français, encore une fois, jugent assez sévèrement ce type de sortie", blâme Marine Le Pen.