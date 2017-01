MINUTE PAR MINUTE - Les sept candidats à la primaire de la gauche s'affrontent ce jeudi 12 janvier pour la première fois lors du débat organisé par RTL/ TF1/ L'Obs.

> Crédit Image : RTL

Tout comme pour la primaire de la droite et du centre, les candidats à la primaire de la gauche exposeront leur programme lors de trois débats, avant le premier tour du scrutin, le 22 janvier prochain. Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Vincent Peillon, François de Rugy, Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias s'affrontent ce jeudi 12 janvier.



Cette primaire a été marquée par l'entrée tardive dans la compétition de Manuel Valls, après le renoncement de François Hollande et la candidature de Vincent Peillon. L'ancien premier ministre fait face à ses anciens ministres de l'Économie, de l'Éducation et du Logement. À quelques heures du débat, Anne Hidalgo a semé le trouble chez les candidats. Soutien de Vincent Peillon, la maire socialiste de Paris PS a fustigé "l'immense gâchis du quinquennat". Elle en a également profité pour dénoncer la responsabilité partagée de François Hollande, Emmanuel Macron, et Manuel Valls.



La primaire de la gauche est aussi marquée par les autres candidatures comme celle de Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. À cela s'ajoute la victoire surprise de François Fillon. Le candidat du Parti communiste a d'ailleurs annoncé disposer de 517 parrainages pour l'élection présidentielle. "Ces parrainages du coup stoppent un débat : je serai candidat quoi qu'il arrive et quelque coup de téléphone qu'on veuille me passer".



>> Suivez notre édition spéciale sur RTL, présenté par Marc-Olivier Fogiel

Suivez en direct le débat

20h27 - Les compteurs de temps de parole sont prêts.

#PrimaireLeDebat en direct sur @RTLFrance jusqu'à minuit, les compteurs sont à zéro, le studio est prêt ! > https://t.co/dPazW0gIUO pic.twitter.com/n4AzMVbQlM — Francois Martin (@francois_martin) 12 janvier 2017

20h14 - Autre thème abordé dans ce premier débat : le temps de travail. Découvrez les propositions des sept candidats sur ce sujet.





20h09 - Découvrez les coulisses du débat.

Découvrez les coulisses de la #PrimaireLeDebat avec @olivierbost qui vous fait visiter le studio ! pic.twitter.com/heXcxBgaQx — RTL France (@RTLFrance) 12 janvier 2017

19h19 - Tout au long de la campagne, les candidats ont attaqué Benoît Hamon notamment sur le revenu universel.

19h01 - Parmi les thèmes abordés, celui du terrorisme occupera une place centrale.



>> Retrouvez les propositions des candidats sur le thème du terrorisme.



18h45 - Pour ce premier débat à gauche, les mêmes règles appliquées pour la droite seront en vigueur. Un tirage au sort a été effectuer afin de définir l'ordre de parole de chaque candidat. C'est donc Manuel Valls qui prendra la parole en premier et François de Rugy qui conclura le débat.