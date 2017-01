Lors du premier débat de la primaire de la gauche, jeudi 12 janvier, la candidate PRG s'est positionnée en faveur de la proposition afin de "lutter contre le gaspillage de médicaments".

> Santé publique : "le programme de François Fillon est extrêmement dangereux", estime Sylvia Pinel Crédit Image : Christophe Guibbaud Sipa Press pour RTL Crédit Média : RTLnet

par Cécile De Sèze publié le 12/01/2017 à 23:29

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est l'une des propositions qui la démarque de ses adversaires. Syvia Pinel, seule candidate à la primaire de la Belle Alliance Populaire, a affirmé son positionnement en faveur de la distribution de médicament à l'unité. Alors que les hôpitaux débordent à cause de l'épidémie de la grippe, la question du personnel hospitalier a été abordée lors du premier débat de la primaire de la gauche, jeudi 12 janvier, diffusé sur TF1 et RTL avec L'Obs. La candidate présidente du Parti radical de gauche (PRG) a déclarer vouloir "essayer cette nouvelle méthode qui permettra de lutter contre le gaspillage de médicaments".



Mais Sylvia Pinel ne s'arrête pas à cette proposition et prévient ses "compatriotes" contre le programme de François Fillon concernant la suppression de 500.000 postes de fonctionnaires. "Il faut que nos compatriotes comprennent bien que le programme de droite est extrêmement dangereux", a-t-elle défendu.



L'ancienne ministre de François Hollande souhaite également "poursuivre les efforts entrepris sur la chirurgie ambulatoire et la généralisation des génériques" et défend une politique de lutte contre les déserts médicaux. "Il faut avoir une vision à la fois pour l'hôpital public mais aussi pour ses territoires que l'on ne doit oublier parce qu'ils font partie intégrante de la République".