L'ancien premier ministre a été le plus positif des 7 candidats à la primaire lorsqu'il a fallu qualifier le bilan du président sortant.

12/01/2017

Après quelques paroles pour présenter leurs propositions et l'axe principal de leurs campagnes, les candidats à la primaire de la gauche ont dû qualifier "d'un mot" le bilan de François Hollande lors du premier débat de la primaire. Nombreux sont ceux qui ont participé aux gouvernements successifs de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls et pourtant tous émettaient des réserves face aux résultats du quinquennat passé. Tous sauf un : Manuel Valls. L'ancien premier ministre a parlé de sa "fierté". "La fierté d'avoir servi les Français dans une période très difficile, notamment, ne l'oublions jamais, face au terrorisme", a-t-il ajouté.



Les autres candidats étaient plus critiques ou, au moins, dubitatifs. Arnaud Montebourg évoquait "un quinquennat qui a échoué sur le chômage", Jean-Luc Bennahmias parlait d'un "peu mieux faire", François de Rugy d'un bilan "contrasté", au goût "d'inachevé" pour Benoît Hamon ou "d'incompréhension" pour Vincent Peillon. Sylvia Pinel rejoignait quelque peu Manuel Valls en évoquant 5 années de "responsabilité, avec un bilan qu'il convient de porter".