Le candidat du parti "écologistes!" à la primaire de la gauche a formulé ses propositions pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Il a notamment promis une augmentation du salaire net.

Crédit : Capture François de Rugy lors du premier débat de la primaire de la gauche

par Philippe Peyre publié le 12/01/2017 à 22:24

Augmenter le pouvoir d'achat en passant par une hausse du salaire net. C'est la proposition formulée par François de Rugy, candidat "écologistes!" à la primaire de la gauche. "Sur une fiche de paie, si vous regardez, sur 2000 euros, vous avez plus de 70% qui partent en cotisation", a déploré le député de Loire-Atlantique.



Le candidat propose de réduire cette proportion en supprimant la cotisation familiale, en baissant le coût du travail et en augmentant le pouvoir d'achat. "Si le travail est cher, il sera rare et il y aura beaucoup de chômage", a-t-il justifié. Concrètement, François de Rugy prévoit une augmentation de 600 euros pour un salaire minimum, de 1.200 euros pour quelqu'un qui touche deux fois ce salaire, "et ainsi de suite donc tout le monde en profite", a-t-il ajouté.



Concernant la cotisation familiale, qui finance la "branche famille" de la Sécurité sociale, celui qui est également vice-président de l'Assemblée nationale a expliqué que cette suppression serait compensée par la contribution sociale généralisée (CSG). "La CSG est un impôt beaucoup plus large qui permet notamment de faire financer la protection sociale avec les revenus du capital", a expliqué François de Rugy.