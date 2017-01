Qui peut voter à la primaire de la gauche ?

Alors que la droite a désigné François Fillon au terme de sa primaire, les électeurs de gauche sont appelés aux urnes les 22 et 29 janvier.

Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Vincent Peillon, François de Rugy, Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias se retrouvent jeudi 12 janvier sur RTL et TF1 pour le premier débat dans le cadre de la primaire de la gauche.



Les Français qui sont inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre pourront voter à la primaire organisée par le Parti socialiste en janvier, a indiqué le comité d'organisation du scrutin. "Depuis plusieurs semaines, nous sommes sollicités par ces électeurs nouvellement inscrits sur les listes électorales en 2016 pour savoir s'ils auront le droit de voter les 22 et 29 janvier lors de la primaire de la gauche et des écologistes. La réponse est oui", précise le communiqué, signé du président du Comité national d'organisation des Primaires citoyennes, Christophe Borgel.



Les personnes inscrites sur les listes électorales courant 2016 ne peuvent théoriquement voter qu'à compter du 1er mars 2017. "Nous constatons un afflux de nouveaux inscrits sur les listes électorales au cours du mois de décembre", explique le comité pour expliquer sa décision.

S'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016

Pour s'inscrire, rien de plus simple. On peut soit se rendre en mairie, soit faire un courrier en envoyant à la mairie le formulaire d'inscription et les documents exigés, soit par internet, en utilisant le téléservice proposé par www.service-public.fr. Par ailleurs, différentes pièces sont à fournir au moment de cette démarche : une pièce d’identité récente - passeport ou carte d’identité, un justificatif de domicile datant de moins de trois mois, ainsi que le formulaire d'inscription disponible en mairie ou en ligne.



Les électeurs inscrits en 2016 devront "vraisemblablement" se munir du justificatif de leur inscription, a expliqué l'organisateur de la primaire de la gauche à l'AFP, mais les modalités pratiques du vote seront déterminées lors d'une réunion du comité le 3 janvier, et rendues publiques le 4. "On précisera les modalités. Puisqu'il s'agit d'un scrutin électoral, il faut être extrêmement précis", a insisté Christophe Borgel.



La nouvelle date butoir du 31 décembre 2016 a été précisée mercredi sur le site internet de la primaire, qui indiquait auparavant qu'il fallait être inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2015 pour pouvoir voter.