Comment voter à la primaire de la gauche

ÉCLAIRAGE - La primaire de la gauche se déroule les 22 et 29 janvier. Découvrez les modalités du scrutin.

Crédit : AFP / Archives, Rémy Gabalda Des bulletins de vote (illustration)

par La rédaction numérique de RTL publié le 12/01/2017 à 06:40

Alors que la droite s'est pliée à l'exercice des primaires pour la première fois en novembre dernier, la gauche s'apprête à vivre son troisième scrutin de ce type. Les 22 et 29 janvier, les Français pourront se rendre dans l'un des 7.530 bureaux de vote répartis dans toute la France.



Pour participer au scrutin de ces primaires citoyennes organisées par la Belle alliance populaire, il faut être de nationalité française et s'être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. En métropole, les bureaux de vote seront ouverts de 9 heures à 19 heures, et des ajustements auront lieu en Outre-mer.



Chaque électeur devra présenter sa pièce d'identité et se munir d'un euro pour chaque tour. Comme pour la primaire de la droite et du centre, il faudra signer une charte, et s'engager à respecter "les valeurs de la gauche et des écologistes".





Sept candidats sont en lice pour le premier tour : Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Vincent Peillon, François de Rugy, Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias.