ÉCLAIRAGE - Les sept candidats à la primaire de la gauche s'affrontent ce jeudi 12 janvier lors du premier débat dirigé par Elizabeth Martichoux, Gilles Bouleau et Matthieu Croissandeau.

Crédit : RTL Le plateau du premier débat de la primaire de la gauche organisé le 12 janvier 2017 par RTL, TF1 et L'OBS

par Claire Gaveau publié le 12/01/2017 à 19:06

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Qui de Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Jean-Luc Bennhamias va tirer son épingle du jeu ? Les sept candidats à la primaire de la gauche s'affrontent ce jeudi 12 janvier lors du premier débat organisé en partenariat avec RTL, TF1 et L'Obs.



Un tirage au sort a permis de désigner l'ordre de parole de chaque candidat. Ainsi, c'est Manuel Valls qui ouvrira les débats. L'ancien premier ministre sera le premier à prendre la parole lors d'une introduction de 80 secondes alors que François de Rugy a lui été tiré au sort pour clôturer les débats après plus de deux heures d'échange sur trois thèmes déjà connus : le terrorisme, la laïcité et le travail.



Sur la forme, le débat ressemblera fortement à celui organisé lors de la primaire de la droite et du centre. La règle première : l'égalité stricte du temps de parole entre tous les candidats, et ce quelle que soit leur notoriété. Ils auront 17 minutes pour présenter et étayer leurs idées tout au long de l'émission animée par Elizabeth Martichoux (RTL), Gilles Bouleau (TF1) et Matthieu Croissandeau (L'Obs). Un chronomètre, visible de tous, permettra de suivre les décomptes.



Enfin, chaque candidat devra être concis dans ses réponses puisque la brièveté des interventions sera une nouvelle fois de mise. Pour que le débat demeure spontané, ils devront répondre aux questions en 90 secondes maximum. En cas d'interpellation par un autre candidat, ils auront également 45 secondes pour échanger et ainsi apporter une explication.