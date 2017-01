Comme il le fait depuis le début de sa campagne, Benoît Hamon a défendu la mesure phare de son programme économique sur le plateau de "Primaire de gauche : le débat" jeudi 12 janvier.

Benoît Hamon, lors du 1er débat de la primaire de la gauche le 12 janvier

par Ludovic Galtier publié le 12/01/2017 à 22:17

C'est lui qui a lancé l'idée le premier. Si Jean-Luc Bennahmias est en phase avec ce projet, Benoît Hamon est bien le seul au Parti socialiste à proposer la mise en place du revenu universel d'existence. En évoquant cette proposition, Manuel Valls avait insisté sur "l'assistanat et le farniente" qu'elle pourrait créer. Sur le plateau de Primaire de la gauche : le débat jeudi 12 janvier, Benoît Hamon a réagi à cette accusation. "Je me souviens quand Michel Rocard a mis en place le Revenu minimum d'insertion, on entendait des arguments semblables sur une société qui encouragerait au laxisme et à la paresse (...), ça n'a pas été vrai", a-t-il rétorqué.



Et de défendre sa mesure phare, qu'il compare à l'arrivée de la Sécurité sociale en 1945. "Le revenu universel ne peut se mettre en oeuvre que par étapes, cette étape des 400 milliards d'euros ne peut être qu'une étape de moyen et long terme. La première étape, ce sera de mettre en oeuvre un revenu universel pour les plus pauvres, éradiquer la pauvreté par l'automatisation du RSA, le revaloriser de 10% en le portant à 600 euros, et de le distribuer aux 18-25 ans."



Il justifie l'instauration de cette mesure par la raréfaction du travail. "Le Conseil d'orientation pour l'emploi vient de confirmer qu'à échéance de quelques années, ce sont près de 10% des emplois en France sont menacés de disparition (...) Le revenu universel d'existence est ce nouveau pilier de la protection sociale que je veux pour cette génération."

Manuel Valls répond revenu décent au revenu universel

En lieu et place du revenu universel auquel il est opposé, Manuel Valls propose un "revenu décent", qui correspond à une fusion des minimas sociaux. "Je veux une société qui mette le travail au coeur. Le travail, c'est la dignité.Je veux que l'on donne une rémunération au travail. Et puis, il faut lutter contre la pauvreté par cette proposition de fusionner les minimas sociaux pour qu'ils soient plus efficaces, qui serait applicable aux 18-25 ans, qui ne peuvent pas avoir accès au RSA, toujours sous conditions de ressources", assure Manuel Valls qui précise que la Sécurité sociale professionnelle est sur le point de "se réaliser".

Vincent Peillon, à droite de Benoît Hamon au Parti socialiste, ne croit pas dans le revenu universel. Il lui préfère un "bouclier fiscal pour les plus modestes". "Le revenu d'existence n'est précisément pas ce qui pourrait créer des emplois. C'est même l'inverse", oppose-t-il. "Il n'est pas praticable. Le revenu universel, philosophiquement, c'est une idée qui pose un gros problème. La solidarité, nous l'avons fondée pendant des siècles sur l'idée que ceux qui ont le plus donnent à ceux qui ont le moins. Là on dit à tout le monde on donnera la même chose, ça me semble une rupture importante", a-t-il asséné.



"Le raisonnement est basé sur une idée fausse : que la modernité va faire qu'il y aura de moins en moins d'emplois. Le problème de la France, c'est de monter en gamme. Il faut avoir une stratégie de compétitivité française qui investisse sur la connaissance, sur la formation, sur la recherche."

De Rugy veut baisser le coût du travail, Montebourg la CSG

François de Rugy est, lui aussi, opposé au revenu universel version Benoît Hamon. "Je propose de supprimer les cotisations familiales et les remplacer par la CSG pour avoir une baisse du coût du travail : moitié baisse du coût du travail, moitié hausse du pouvoir d'achat, c'est soutien aux entreprises, soutien à la consommation." L'écologiste a pour ambition la "régionalisation de Pôle Emploi" et mise sur la "transition écologique".



Pour "redonner du pouvoir d'achat aux plus modestes", Arnaud Montebourg "propose que nous abaissions la CSG jusqu'à un treizième mois pour les personnes au Smic. Pour moi, la question de la feuille de paie, de l'investissement dans le pays, c'est la clef du redémarrage." L'ancien ministre a contesté qu'en "prélevant 400 milliards on pourra remettre en marche la machine économique".