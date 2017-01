ÉDITO - Alain Duhamel revient sur les enjeux du premier débat entre les sept candidats à la primaire de la gauche.

> "Les candidats doivent montrer qu'ils ont des idées neuves", estime Alain Duhamel Crédit Image : Damien Rigondeaud Télécharger

par Alain Duhamel publié le 12/01/2017 à 19:04

Le premier débat de la primaire de la gauche débute à 21 heures ce 12 janvier. Les sept candidats vont débattre pendant un peu plus de deux heures. Chacun d'entre eux devront répartir leurs 17 minutes à travers les questions des trois journalistes. Le premier enjeu de ce débat est "d'installer sur-le-champ un dialogue vivant devant les Français", estime Alain Duhamel. Pour lui, ils doivent s'adresser aux citoyens et non pas aux militants. Ils vont devoir "démontrer que les candidats socialistes peuvent encore avoir des idées neuves".



L'éditorialiste estime toutefois que l’exercice ne sera pas facile. "À sept, c'est très difficile de débattre", juge-t-il. Selon lui l'autre difficulté réside dans le fait que "les socialistes seront comparés à ce qu'ils avaient fait aux dernières primaires". Pour Alain Duhamel, ce débat réunira moins de téléspectateurs qu'en 2011.



La primaire de la gauche devra réussir à exciter face à celle de la droite qui a été "réussie", à la télévision mais aussi dans les urnes. Mais l'exercice sera difficile car les candidats seront pris "entre le marteau et l'enclume". Le marteau étant Jean-Luc Mélenchon et l'enclume Emmanuel Macron.