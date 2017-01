publié le 12/01/2017 à 23:48

Elle est l'unique femme dans la course à l'élection pour être le ou la candidate de gauche à la présidentielle 2017. Sylvia Pinel a défendu le droit des femmes pendant le premier débat entre les 7 concurrents qui était diffusé sur TF1 et RTL avec L'Obs, jeudi 12 janvier. Elle a d'ailleurs été la seule pendant la soirée à s'étendre sur le sujet. C'est quand le thème de la laïcité a été abordé que la présidente du Parti radical de gauche a pu rappeler son combat.



Abordant alors le thème du port du voile, celle qui a été ministre de François Hollande, a rappelé qu'il était "autant une question de droit des femmes, de l'égalité femme et homme, que de laïcité". Elle a alors dénoncé un "certain nombre de prosélytismes conquérants, certaines obligations faites aux femmes" qu'elles jugent "choquantes". "Quand les pères ou les grands frères imposent le voile aux femmes, c'est pour moi inacceptable", a-t-elle encore martelé. La solution pour "casser cette soumission de la femme" se trouve selon elle dans l'éducation, la formation et l'insertion professionnelle.

Quant à la question de la laïcité, "c'est d'abord une liberté, une protection, la loi 1905 a bien fait les choses", juge Sylvia Pinel, ne voyant pas la nécessité d'une nouvelle loi et fustige les personnes "qui se servent de la laïcité pour stigmatiser une seule religion".