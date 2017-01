S'il remporte la primaire de la gauche, Benoît Hamon croit encore à une candidature rassemblée de la gauche à la présidentielle.

Crédit : Capture Benoît Hamon lors du premier débat de la primaire de la gauche

par Ludovic Galtier publié le 12/01/2017 à 23:23

Jean-Luc Mélenchon, à sa gauche, Emmanuel Macron à sa droite. Le Parti socialiste aura deux adversaires du même bord que lui à la prochaine élection présidentielle des 23 avril et 7 mai. S'il était en difficulté dans les sondages à la veille du premier tour, le candidat qui émergera de cette primaire de la gauche devrait-il se retirer ? Pragmatique, Benoît Hamon s'est engagé à discuter avec eux. "Je m'engage, si je suis choisi par les électeurs de gauche le 29 janvier, à faire en sorte que ce dialogue existe. S'il n'est pas conclusif, nous en prendrons acte mais il doit exister."



Et de poursuivre : "La fatalité de la division, c'est la fatalité de la défaite (...) Je ne me résous pas à ce que demain nous ne cherchions pas à discuter avec nos partenaires pour envisager des candidatures rassemblées au premier tour de l'élection présidentielle. Oui à la discussion. Cette discussion aura d'autant plus de force que les électeurs à la primaire nous donneront cette force." Benoît Hamon partage ainsi l'analyse de son allié du quinquennat : Arnaud Montebourg.