Selon Manuel Valls, François Fillon pourrait amputer les effectifs de la police et de la gendarmerie.

Manuel Valls

par Aymeric Parthonnaud publié le 12/01/2017 à 23:16

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Manuel Valls s'est posé comme le garant des effectifs des forces de l'ordre, policiers, gendarmes et militaires, promettant des postes supplémentaires s'il accédait en 2017 à la présidence de la République. Il a voulu prévenir les Français face à celui qu'il pose en rival : François Fillon et son projet de suppression de "500.000 fonctionnaires". Selon l'ancien premier ministre de François Hollande, ce projet amputerait les effectifs dédiés à la sécurité.



"Il faut réarmer la France, expliquait Manuel Valls lors du débat du 12 janvier 2017. Après avoir créé 9.000 postes de policiers et de gendarmes alors que la droite en avait détruit 13.000 et que François Fillon prévoit 500.000 suppressions de postes de fonctionnaires - et ça concernera forcément les forces de l'ordre - nous devons poursuivre ce travail". Interrompu par Gilles Bouleau, qui lui faisait remarquer que François Fillon avait prévu de sanctuariser les effectifs des forces armées dans son programme, Manuel Valls a balayé l'argument en rappelant les décisions passées de François Fillon. "Quand on propose de supprimer 500.000 fonctionnaires et que soi-même on a supprimé des postes de policiers et de gendarmes, on n'est pas crédible sur ces question-là".



Manuel Valls a ensuite égrainé les décisions qu'il prendrait pour assurer la sécurité des Français. "Je propose chaque année, 1.000 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes (...). Il faudra aussi créer 1.000 postes de magistrats en 5 ans, 1.500 de greffiers et 10.000 places de prison supplémentaires".