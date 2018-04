publié le 15/04/2018 à 19:57

Il est attendu au tournant tant sur les questions sociétales que sur les problématiques internationales. Le président de la République Emmanuel Macron répond aux questions des journalistes Jean-Jacques Bourdin (BFMTV/RMC) et Edwy Plenel (Mediapart) ce dimanche 15 avril à partir de 20h45. L'interview a lieu au Théâtre national de Chaillot, à Paris.



Le chef de l'État prend la parole au lendemain des frappes occidentales en Syrie, menées par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne contre le régime de Damas. Contrairement à ses homologues américains et britanniques, Emmanuel Macron ne s'est pas encore exprimé en publique sur la question.

Sur le plan national, il devra éclaircir certaines des réponses apportées jeudi 12 avril, dans une interview accordée à TF1 à l'heure du déjeuner. Le chef de l'État est resté ferme sur ses nombreux projets de réforme et doit encore convaincre sur le projet de loi Asile et Immigration porté par le Ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui suscite des réserves au sein même de sa majorité.

Emmanuel Macron est également attendu sur les dossiers brûlants de la semaine écoulée, comme la grève de la SNCF et surtout l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, amorcée lundi 9 avril. Celle-ci a conduit à de nombreux débordements sur place et hier, samedi 14 avril, dans plusieurs villes de France et notamment à Montpellier, où des échauffourées ont conduit au placement en garde à vue de plusieurs dizaines de personnes.

Suivez en direct l'interview d'Emmanuel Macron

20h25 - Pour le patron de la CGT Philippe Martinez, invité du Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro ce dimanche, la double intervention médiatique d'Emmanuel Macron est "une opération de communication et de justification de sa politique".



19h45 - Bonjour à tous et bienvenue sur ce direct. Emmanuel Macron se soumet aux questions de Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel à partir de 20h45. L'interview doit durer au minimum deux heures.