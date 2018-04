Syrie : Emmanuel Macron s'exprime sur l'opération militaire

publié le 14/04/2018 à 03:59

Emmanuel Macron s'est exprimé quelques minutes après que Donald Trump ait annoncé vendredi qu'une opération militaire était en cours contre la Syrie, conjointement avec la France et le Royaume Uni, pour punir le régime de Bachar al-Assad qu'il accuse d'une attaque à l'arme chimique contre des civils.





"Nous ne pouvons pas tolérer la banalisation de l'emploi d'armes chimiques" a déclaré le président de la République dans un communiqué. Il a de plus affirmé que les frappes étaient "circonscrites aux capacités du régime sur les armes chimiques". Selon Emmanuel Macron, "les faits et la responsabilité du régime syrien ne font aucun doute. La ligne rouge fixée par la France en mai 2017 a été franchie".

La Première ministre britannique Theresa May a justifié ces frappes en estimant qu'il n'y avait "pas d'alternative à l'usage de la force pour dégrader et empêcher le recours à des armes chimiques par le régime syrien". Elle accuse Damas d'avoir recours à des armes chimiques "contre son propre peuple", de la manière "la plus cruelle et la plus odieuse qui soit".

"La défense anti-aérienne syrienne" est entrée en action

Plusieurs fortes explosions ont été entendues samedi avant l'aube dans la capitale syrienne Damas survolée par des avions, a constaté une correspondante de l'AFP après l'annonce par le président américain Donald Trump d'une opération militaire en cours en Syrie, avec la France et la Grande-Bretagne.





"La défense anti-aérienne syrienne" est entrée en action contre "l'agression américaine, britannique et française", a rapporté la télévision étatique syrienne, alors que des témoins ont rapporté à l'AFP que des colonnes de fumée s'élevaient du nord-est de Damas.