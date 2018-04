publié le 15/04/2018 à 14:51

Emmanuel Macron est-il fébrile ? "Je pense, oui", répond Philippe Martinez. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le secrétaire général de la CGT a critiqué les deux interviews donnés par le président de la République cette semaine (le 12 avril dernier, au Journal Télévisé de TF1 et sur BFMTV ndlr).



"Il a remercié les retraités, c'était habile de sa part mais ils sont très en colère. Le fait qu'il vienne deux fois, la même semaine dans les médias à des horaires différents, c'est une opération de communication et de justification de sa politique, parce qu'il sent bien qu'il n'y a pas d'adhésion", a ajouté Philippe Martinez.

Selon le secrétaire général de la CGT, Emmanuel Macron est le président des riches : "La réalité, les actes, les prises de positions, les lois montrent qu'on en donne toujours plus avec ceux qui en ont déjà beaucoup. On en prend toujours plus, à ceux qui en ont le moins (...) Le Président divise les citoyens (...) On prend toujours plus à ceux qui n'ont rien. C'est un président des riches".