et AFP

publié le 13/04/2018 à 12:31

L'État ouvre la voix au dialogue. Vendredi 13 avril, la préfète des Pays de la Loire a appelé les occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, y compris ceux expulsés, à déclarer leur projet agricole d'ici le 23 avril. Objectif : amorcer un "processus de régularisation", alors qu'une opération de police est en cours depuis la matinée pour dégager les axes routiers.



"J'ai demandé à la direction départementale des territoires d'élaborer un formulaire simplifié pour permettre à ceux qui le souhaitent de déclarer leurs projets dans les meilleurs délais", a déclaré Nicole Klein lors d'une conférence de presse à Nantes.

"Il leur est simplement demandé à ce stade de déclarer leur nom, de déclarer le projet agricole qu'ils souhaitent développer et de préciser les parcelles sur lesquelles ils souhaitent le mettre en œuvre afin que l'État (...) puisse instruire ces demandes".

Nicole Klein a précisé que la dépose de projets individuels "n'empêche pas le projet collectif (...). Il suffit de se regrouper comme ça s'est toujours fait avec les coopératives", en réponse aux opposants qui soutiennent le développement de projets collectifs sur la ZAD. Cette démarche "ne saurait prospérer si elle s'accompagnait d'une réoccupation sauvage ou du recours à la violence", a-t-elle toutefois ajouté.

La D81 en passe d'être dégagée

Elle a rappelé que "l'État n'acceptera pas" que des barricades soient à nouveau érigées sur les routes, les violences contre les forces de l'ordre et toute tentative de réoccupation illégale du site, en prévenant que "ceux qui se livreraient à de telles exactions s’excluraient d'eux-même de cette possibilité de régularisation".



Une opération coup de poing est en cours depuis vendredi 6 heures pour dégager la route départementale 81 obstruée par des barricades, couplée à une opération de police judiciaire dans le cadre de l'enquête sur le tir d'une fusée sur un hélicoptère de gendarmerie mardi.

Les gendarmes présents au moins 3 semaines

Les opposants, dont l'association historique Acipa, choqués par l'ampleur des destructions depuis lundi des lieux de vie et bases de projets agricoles, ont appelé à un rassemblement organisé dimanche sur la ZAD.



La préfète a indiqué qu'elle n'interdirait pas ce rassemblement mais "souhaite qu'il se passe dans un endroit où il n'y a pas eu de démolitions".



Elle a par ailleurs précisé que les gendarmes resteront sur place pendant "trois semaines à un mois" pour déblayer les parcelles, garantir la libre circulation sur la D281 (ex-route des chicanes, NDLR) et la D81, et empêcher toute réoccupation illégale".