François Hollande fait l'unanimité contre lui avec ses "Les leçons du pouvoir"

publié le 13/04/2018 à 07:12

Même les amis de François Hollande peinent à le défendre. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Certains de ses anciens ministres ont l'air catastrophés. La plupart se contentent d'expliquer qu'il est revenu dans l'arène politique "beaucoup trop tôt". C'est, par exemple, ce que Manuel Valls a confié à des proches.



Un de ses anciens ministres va plus loin : "Je mesure sa frustration, son besoin d'expliquer ce qu'il a fait, mais il faut qu'il arrête les interviews, on sent la meurtrissure chez lui". Un autre prend moins de pincettes : "C'est affreux, triste, dramatique. Ça sent le ressentiment, la rancœur, l'obsession. Tout cela est d'un autre siècle".

Ça démarre très fort ! Le livre de François Hollande « Les leçons du pouvoir » réimprimé deux fois depuis sa parution hier : déjà 90 000 exemplaires. Numéro 1 des ventes sur Amazon. @fhollande — Éditions Stock (@EditionsStock) 12 avril 2018

Heureusement qu'il y a les amis dans la vie. Ce qui n'empêche pas certains de tirer des conclusions beaucoup plus politiques. "François Hollande ne fera aucun cadeau à Macron dans ce quinquennat", confie un de ses proches, selon qui "il va jouer le rôle du lanceur d'alerte".