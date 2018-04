publié le 13/04/2018 à 21:34

"L'État n'acceptera pas la réoccupation des sites évacués." La formule a le mérite d'être claire. Édouard Philippe, en visite surprise aux gendarmes en opération à Notre-Dame-des-Landes, a mis en garde ce vendredi 13 avril contre toute réoccupation des sites évacués tout en gardant la main tendue aux zadistes qui acceptent le processus de régularisation.



"L'État n'acceptera pas la reconstruction ou la réoccupation des sites qui ont été évacués. Ceux qui se livreraient à des exactions de ce type (...) s’excluraient eux-mêmes de toute possibilité de régularisation" d'ici le 23 avril, a martelé le Premier ministre.

Ceux-là "devront tirer les conséquences de leur absence de volonté" et "se mettront sous le coup de poursuites", a averti Édouard Philippe. Le Premier ministre est arrivé peu après 16h30 au côté du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, au poste de commandement de la gendarmerie à Saint-Étienne-de-Montluc, au sud de la Zad.

Place aux opérations de déblaiement

Faisant le point des expulsions entamées lundi 9 avril, Édouard Philippe a déclaré que "l'ensemble des objectifs que nous nous étions assignés a été atteint : 29 squats (sur 96) ont été déconstruits et leurs occupants expulsés". Place désormais aux opérations de déblaiement. "Elles vont prendre du temps après les expulsions mais elles vont être réalisées sérieusement et conformément au calendrier qui a été envisagé", s'est-il engagé.



Ce vendredi 13 avril au matin, au lendemain de l'annonce de la fin des opérations d'expulsion, la préfète des Pays de la Loire Nicole Klein avait déjà esquissé cette ligne : négociation autour des régularisations mais intransigeance au sujet des réoccupations illégales. Ceux qui acceptent le processus ont jusqu'au 23 avril pour le faire.



"Il leur est simplement demandé à ce stade de déclarer leur nom, de déclarer le projet agricole qu'ils souhaitent développer et de préciser les parcelles sur lesquelles ils souhaitent le mettre en oeuvre afin que l'État (...) puisse instruire ces demandes", a précisé Nicole Klein en soulignant que "les projets collectifs n'empêchent pas les projets individuels". La préfète a annoncé qu'elle recevrait une délégation des occupants "le plus rapidement possible".