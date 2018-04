publié le 15/04/2018 à 22:55

Si le nouveau sacre du PSG n'est pas une surprise, la démonstation des joueurs d'Unai Emery face au tenant du titre monégasque apporte un supplément de brio à un titre attendu depuis la moitié de saison, tant les Parisiens ont maîtrisé leur sujet. Le PSG a scellé son septième titre grâce à un large succès (7-1)contre son dauphin. Des buts de Lo Celso (14e et 27e), Cavani (17e), Di Maria (20e,58e), Draxler (88e) et un csc de Radamel Falcao ont donné à la victoire parisienne une ampleur qui, si elle ne fera pas oublier la déception de l'élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid, a permis aux joueurs et à leurs supporters de communier dans une ambiance euphorique.



Il s'agit là du cinquième titre de champion du PSG sur les six dernières saisons, l'AS Monaco ayant réussi, l'an dernier, à interrompre provisoirement la série dominatrice des Parisiens, qui règnent sur la Ligue 1 comme peu d'équipes ont pu le faire dans l'histoire de notre championnat. Entre 2002 et 2008, l'Olympique lyonnais avait établi un record avec sept titres consécutifs. L'AS Saint-Etienne reste le club le plus titré, avec 10 sacres sur une période allant de 1957 à 1981.

La saison n'est pourtant pas finie pour le PSG, qui peut encore viser un triplé en remportant la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Le revers face au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions devrait cependant selon toute probabilité coûter sa place à l'entraîneur basque Unai Emery, dont le remplacement par l'Allemand Thomas Tuchel est sur toutes les lèvres.