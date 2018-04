publié le 12/04/2018 à 12:03

L'éducation est l'un des premiers bastions des inégalités en France. Pour assurer aux jeunes français et françaises une orientation scolaire et professionnelle en toute conscience, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a publié ce mercredi 11 avril un avis composé de 29 préconisations s'articulant autour de trois grands axes.



Parmi ses recommandations, le CESE a pris en compte les inégalités entre les filles et les garçons. Alors que les premières sont le plus souvent poussées vers des filières littéraires, les seconds sont encouragés à poursuivre leur cursus dans les Sciences, causant ainsi de grandes disparités jusque dans les études supérieures, pouvait-on lire dans une étude du cabinet Global Contact, publiée en septembre dernier.

Que préconise le CESE pour inverser la tendance des inégalités entre l'orientation des filles et des garçons ? Réponses en 4 points.

1. La formation aux déterminismes sociaux

Former les acteurs et les actrices du système éducatif "à la question des déterminismes sociaux, y compris de genre" est indispensable, selon le CESE. Ce sont en effet eux qui peuvent influencer le processus d’orientation, "en particulier lors du Conseil de classe", peut-on lire dans le rapport du Conseil économique, social et environnemental.



L'objectif de ces formations ? Identifier ces déterminisme mais surtout, "neutraliser leurs effets".

2. Une attestation "égalité femmes-homme" dès le collège

L'éducation des adultes de demain est importante et ce, dès le plus jeune âge. Concernant l'égalité entre les femmes et les hommes, le CESE préconise "la mise en place d'une attestation" comme "outil de prévention".



Le CESE imagine cette attestation comme "le débouché d’un parcours obligatoire de sensibilisation qui aborderait la question des inégalités femmes-hommes au sens large et serait un outil pour déconstruire les stéréotypes sexués", notamment dans le sujet de l'orientation, peut-on lire dans le rapport.

3. La découverte des métiers

Pour montrer aux filles que le numérique n'est pas réservé qu'aux garçons par exemple, le CESE préconise de permettre à tous et à toutes de découvrir sur des périodes de deux jours des métiers ou formations et ce, dès la classe de quatrième.

4. Des exemples à suivre

Pour mieux se projeter dans un métier, il est parfois indispensable d'avoir des figures d'exemples. C'est notamment le cas pour les femmes, sous-représentées dans de nombreux domaines. Pour permettre cette identification des filles, le CESE propose un "dispositif de présentation d'activités professionnelles, de parrainage ou de marrainage et de mentorat".