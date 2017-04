publié le 23/04/2017 à 07:40

C'est le jour J. Après plusieurs mois de campagne, les onze candidats à la succession de François Hollande vont enfin être fixés dimanche 23 avril. Près de 47 millions d’électeurs français sont appelés aux urnes à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle. Les premières estimations seront connues à partir de 20 heures, heure à laquelle les derniers bureaux de vote fermeront leurs portes.



La campagne a été marquée par deux primaires qui ont traduit une volonté de renouvellement, avec les défaites de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé à droite et Manuel Valls à gauche. Autre fait inédit : le chef de l'État sortant, François Hollande, a annoncé qu'il ne briguait pas un second mandat. Une première dans l'histoire de la Ve République. Au terme de plusieurs mois mouvementés, un match à quatre semblait se dessiner entre Marine Le Pen, François Filon, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.

Ils sont onze candidats à l’Élysée : Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, et Philippe Poutou. En 2012, lors du précédent scrutin, ils étaient un de moins.

Suivez la journée en direct :

08h54 - Nicolas Dupont-Aignan a voté. Accompagné de sa femme et de sa fille, le président de Debout la France est le premier des onze candidats à l'Élysée à apparaître devant les caméras ce dimanche. Il a voté dans son fief de Yerres, dans l'Essonne.



08h37 - Cette élection présidentielle est placée sous haute sécurité alors que la France est toujours dans l'état d'urgence. 50.000 policiers et gendarmes sont mobilisés devant les bureaux de vote dans toute la France.



08h31 - Vous ne savez plus quelle est la procédure dans les bureaux de vote ? Le ministère de l'Intérieur a posté sur Twitter un récapitulatif qui pourrait être utile pour certains électeurs.



¿ Top départ pour l'#ElectionPresidentielle2017 en métropole ! Selon les villes, les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19h ou 20h #Avoté pic.twitter.com/w83F9n7JuQ — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 23 avril 2017

08h23 - Les électeurs sont toujours indécis. À la veille du premier tour, 15% des Français ont assuré que leur choix n'était pas encore arrêté. Parmi eux, certains pourraient bien se tourner vers le vote blanc ou le vote nul... Quelle différence, comment faire ?



08h06 - À quelle heure ferment les bureaux de vote ? Contrairement aux précédentes élections, les bureaux de vote fermeront à 19 heures. Cependant certains électeurs pourront aller voter jusqu'à 20 heures dans certaines villes françaises.



8h00 - Les bureaux de vote sont officiellement ouverts en France métropolitaine pour le premier tour de l'élection présidentielle. Il faut bel et bien montrer sa pièce d'identité et sa carte d'électeur avant de récupérer les bulletins des candidats et de se rendre dans l'isoloir.



7h50 - Quels documents sont nécessaires pour voter ? Carte d'identité, carte électorale... On vous explique tout. Les obligations sont encore différentes dans les communes de moins de 1.000 habitants où un seul papier est nécessaire.



7h30 - Dans une demi heure, les bureaux de vote vont ouvrir. Les Français vont pouvoir voter pour désigner le/la 8e président(e) de la République. Saint-Pierre-et-Miquelon a ouvert le bal des votes dans cette présidentielle. Les territoires suivants ont déjà voté : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et en Polynésie française.