Les quelque 2.600 bureaux de vote d'outre-mer ouvrent peu à peu leurs portes de part et d'autre du globe. Le vote pour le premier tour de l'élection présidentielle a débuté ce samedi 22 avril, avec Saint-Pierre et Miquelon qui a donné le coup d'envoi du scrutin à 8 heures heure locale, midi heure de Paris. À 13 heures - heure de Paris -, la Guyane et les Antilles ont à leur tour ouvert leurs bureaux de vote.



Si le scrutin pour cette première étape du scrutin présidentiel ne se déroule que dimanche 23 avril en France métropolitaine, il a lieu dès ce samedi dans une moitié des territoires ultramarins : Saint-Pierre-et Miquelon, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et la Polynésie française ainsi que pour les Français habitant le continent américain.

Fuseau horaire oblige, ce sont traditionnellement les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, la petite collectivité française de l'Atlantique nord, voisine du Canada, qui ouvrent le bal. "C'est plutôt drôle de considérer qu'on est le premier ou l'un des premiers citoyens (à voter). Je crois qu'il y avait deux enveloppes avant moi, raconte Yanis, 44 ans. Hier on rigolait avec les copains en se demandant qui allait être le premier Français à aller voter", explique le Saint-Pierrais. Quelque 6.000 habitants peuplent cette contrée, alors l'affluence était raisonnable à l'ouverture du bureau de vote. "On était 5 ou 6 dans un climat plutôt jovial, à la faveur de l'hiver qui se glisse peu à peu pour laisser sa place au printemps ici', raconte Yanis.

En raison des différents décalages horaires, la Guyane a commencé, elle, à voter à 13 heures, heure de Paris, les Antilles les rejoignent à 14 heures et la Polynésie à 20 heures. Les opérations de vote démarreront à 22 heures, heure de Paris, à Wallis-et-Futuna et à 23 heures en Nouvelle-Calédonie, mais il sera déjà dimanche dans ces territoires-là.



La France métropolitaine attendra dimanche 8 heures pour voter. Les métropolitains auront jusqu'à 19 heures pour aller voter - 20 heures dans certaines villes. Les habitants de La Réunion pourront le faire dès 6 heures - heure de Paris -, ceux de Mayotte dès 7 heures.