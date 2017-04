Présidentielle 2017 : le récit d'une folle campagne

publié le 20/04/2017 à 08:45

Ils n'ont plus que quelques heures pour convaincre les derniers indécis. Les 11 candidats à la présidentielle jettent leurs dernières forces dans la bataille avant le 1er tour, prévu ce dimanche 23 avril. La campagne officielle prendra fin vendredi 21 avril à minuit, date qui sonnera la fin des meetings, des rassemblements mais aussi des sondages, qui seront interdits. Ces derniers donnent d'ailleurs des écarts très faibles entre les 4 premiers candidats, laissant planer une grande incertitude quant à l'affiche du second tour. Comment en est-on arrivés là ? Retour sur 12 mois d'une campagne pleine de rebondissements.



Le rideau s'est levé le 6 avril 2016 à Amiens, lorsque celui qui est encore ministre de l'Économie, Emmanuel Macron décide de créer son mouvement politique "En marche !". Il mettra fin au suspense 4 mois plus tard en se déclarant candidat à l'élection présidentielle. Au même moment, les yeux sont braqués sur la primaire de la droite, qui voit la chute des favoris Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, et sacre celui que personne ou presque n'avait vu venir : François Fillon.

Alors que Benoît Hamon est quant à lui désigné comme candidat du Parti socialiste, après sa victoire à la primaire de la Belle alliance populaire, les ennuis commencent pour son adversaire de la droite. Le Canard enchaîné révèle en effet des soupçons d'emplois fictifs concernant son épouse Penelope. C'est le début d'une procédure judiciaire qui débouchera sur une mise en examen. Mais le candidat l'a affirmé à de nombreuses reprises : il ne se retirera pas.



La campagne se poursuit, et continue d'amener son lot de surprises. Personne n'avait vu venir la percée de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, désormais placé en quatrième position, ni n'avait pensé que Philippe Poutou marquerait autant les esprits lors du Grand débat organisé entre les 11 candidats. Reste à savoir si le dénouement de cette campagne sera aussi incroyable que les 12 mois précédents.