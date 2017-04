publié le 23/04/2017 à 17:00

Après de longs mois de campagne électorale, les candidats touchent désormais au but. Ce dimanche soir, à partir de 20 heures, le premier tour de la présidentielle va rendre son verdict. Sur les onze candidats en course vers l'Élysée, seuls deux conserveront encore une chance d'incarner la fonction suprême.



Les Français se sont mobilisés de façon importante dès dimanche matin, entraînant un des meilleurs taux de participation depuis quarante ans à la mi-journée, soit 28,54% en métropole pour le premier tour de cette élection présidentielle, incertain et sous haute surveillance. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, cette participation de 28,54% constitue le troisième meilleur taux de votants, à la mi-journée, à un premier tour de présidentielle depuis l'élection de 1974. Le scrutin de 2007 restant cependant un record avec 31,21%.



Mais les 66.546 bureaux de vote de métropole, ouverts depuis ce matin 8 heures, le resteront ce dimanche jusqu'à 19 heures, voire 20 heures pour certaines villes de France ayant demandé une dérogation. Un horaire qui perturbe cependant le travail des sondeurs et rend très incertain le verdict final. Deux visages vont-ils apparaître à 20 heures ? Rien n'est encore sûr alors que la prudence pourrait être au rendez-vous.

Suivez le premier tour en direct

17h57 - Selon Kantar Sofres One-Point, le taux d'abstention s'élève à 22% à 18h.



17h54 - À Trappes (Yvelines), fief électoral de Benoît Hamon, candidat socialiste à l'élection présidentielle, la participation s'élève à 59,25% à 17h, soit dix points de plus qu'à la même heure en 2012.



17h50 - Sur Twitter, Donald Trump a estimé que "l'élection qui se déroule en ce moment en France est très intéressante". Trois jours plus tôt, le président américain avait commenté l'attentat terroriste perpétré sur l'avenue des Champs-Élysées. Il prédisait que cet événement aurait "un énorme effet" sur l'issue du scrutin.



17h45 - Des anomalies ont été constatées dans un bureau de vote du XVe arrondissement de Paris. Plusieurs électeurs ont constaté qu’un bulletin avait déjà été glissé dans leur enveloppe.



17h31 - Dans le détail, l'Aveyron (77,89%), la Haute-Garonne (76,89%), le Cantal (76,62%), les Côtes d'Armor (76,31%) et le Puy-de-Dôme (76,10%) figurent dans le top 5 des départements qui ont le plus voté à 17h. À l'inverse, la Haute-Corse (63,05%), le Val-de-Marne (62,15%), la Seine-Saint-Denis (61%), les Ardennes (60,61%) et la Corse-du-Sud (60,13%) ferment la marche.



17h13 - Selon les premières estimations, l'abstention est évaluée entre 19% et 22% sur l'ensemble de ce premier tour.



17h00 - Les bureaux de la France métropolitaine sont ouverts depuis ce dimanche matin, 8 heures. Tous les candidats à la présidentielle ont voté. À 17 heures, le taux de participation s'élève à 69,42%. À la même heure en 2012, 70,59% des Français s'étaient rendus aux urnes.



[#ElectionPrésidentielle2017] 69,42 % : taux de participation pour la France métropolitaine au 1er tour à 17 h contre 70,59 % en 2012 pic.twitter.com/uC2rI9mmnq — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 23 avril 2017

16h45 - Bonjour et bienvenue pour suivre cette soirée électorale. La journée du premier tour de la présidentielle, marquée par le vote des candidats et quelques polémiques, est à revivre sur RTL.fr