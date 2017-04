publié le 22/04/2017 à 18:50

Comme pour chaque scrutin national, les résultats de l'élection présidentielle ne sont communiqués par les médias aux Français qu'à 20 heures précises, au moment même où les bureaux de vote des grandes villes ferment à peine leurs portes. Un devoir de silence absolu que doivent respecter l'intégralité des médias français, qui encourent jusqu'à 75.000 euros d'amende s'ils s'affranchissaient de ce devoir.



Les estimations, qui proviennent de la sortie des urnes via les états-major des candidats ou les instituts de sondages, seront toutefois difficilement accessibles cette année. En 2017, les premiers bureaux de vote ne fermeront qu'à... 19 heures (loi du 26 avril 2016), au lieu de 18 heures ces dernières années. Les premières estimations relayées pourraient donc être à prendre avec des pincettes.



Trois candidats affichés à 20 heures ?

De plus pour ajouter une certaine incertitude à l'annonce de ces résultats, la physionomie de ce scrutin n'arrange rien avec quatre candidats au coude à coude des sondages. Emmanuel Macron et Marine Le Pen font actuellement la course en tête, devant François Fillon et Jean-Luc Mélenchon juste derrière. Contacté par Franceinfo, les instituts de sondage sont à l'heure actuelle dans l'incertitude : "On va être pris entre la tentation de dire les résultats à 20 heures et la nécessaire prudence (...) Avoir les estimations dès 20 heures, c'est un luxe auquel on est habitué en France. La soirée de dimanche commencera peut-être dans l'incertitude", explique Emmanuel Rivière, de l'institut Kantar Public.

De là à voir trois visages apparaître sur les écrans de télévision ? Une possibilité à ne pas écarter alors que les résultats pourraient être extrêmement serrés. "On jouera, à ce moment-là, la rigueur. On pourrait alors, et par exemple, afficher trois visages à 20 heures", explique Frédéric Dabi, de l'Ifop.



#RadioLondres, les médias belge...

Contrairement aux médias français, leurs homologues belges et suisses ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. Ils peuvent donc relayer les estimations qui leur parviennent. L'intérêt pour ces sites d'informations francophones monte en puissance au cours des soirées électorales. En 2007, rapporte LCI, l'affluence hexagonale était telle que les serveurs de certains sites internet suisses avaient crashé.



Les Français les plus impatients pourraient aussi se référer au puissant #RadioLondres sur Twitter pour se faire une idée du résultat. En 2012, on pouvait y apprendre qu'il faisait 27° en Hollande (27% pour François Hollande) et 25° en Hongrie (25% pour Nicolas Sarkozy), se souvient Le Temps. Autre type de message à double sens : "Le gouda et le fromage hongrois sont en tête des ventes. Je répète, le gouda et le fromage hongrois en tête des ventes."

La diffusion des résultats à 20h, un moment mémorable

À 20 heures, deux visages apparaîtront sur votre écran de télévision. Cette institution de la Ve République, inscrite dans le code électoral, donne lieu à chaque fois à un moment historique et solennel, qui, à chaque diffusion, laisse nostalgiques les Français, en fonction de leur engagement politique. Les partisans les plus à gauche préféreront revenir sur le résultat du 10 mai 1981, quand le portrait électronique de François Mitterrand se dessinait sur l'écran, et effacer de leur mémoire l'annonce du second tour opposant Jacques Chirac à Jean-Marie Le Pen, le 21 avril 2002.



La droite, elle, racontera plus facilement le soir de la victoire "facile" de Nicolas Sarkozy contre Ségolène Royal, le 6 mai 2007. L'annonce du résultat du premier tour de la présidentielle 2017 ne résistera pas à la règle, d'autant que l'issue du scrutin est on ne peut plus incertaine. Certains instituts de sondages n'écartent pas l'hypothèse, selon laquelle ils ne seraient pas en mesure de délivrer une estimation fiable à 20 heures pile.