Six Femen ont été arrêtées près du bureau de vote de Marine Le Pen, à Hénin-Beaumont.

publié le 23/04/2017 à 12:13

Elles voulaient perturber le vote de Marine Le Pen, mais ont rapidement été arrêtées. Dimanche 23 avril, jour de premier tour de l'élection présidentielle, six militantes Femen ont manifesté à Hénin-Beaumont, juste à côté du bureau de vote de la candidate du Front national, rapporte La Voix du Nord.



Sorties d'un véhicule, les six femmes, qui portaient sur la tête des masques à l'effigie du président américain Donald Trump et de Marine Le Pen, ont manifesté torse-nu, peu avant 10h30 dans la rue, scandant ironiquement "Marine, présidente". Les nombreux policiers présents sur place les ont rapidement maîtrisées, les plaquant au sol, avant de les emmener dans un fourgon de police.

Deux militantes du mouvement féministe avaient déjà tenté d'interrompre le meeting de Marine Le Pen au Zénith de Paris le 17 avril dernier. Une première femme torse-nu est ainsi montée sur scène quelques minutes après le début du discours de Marine Le Pen, avant d'être violemment évacuée. La jeune femme a indiqué qu'elle porterait plainte, en raison des coups reçus portés par le service d'ordre de la candidate. Une deuxième femme avec des inscriptions sur le torse s'est levée un peu plus tard dans la soirée. Après avoir crié un slogan, elle aussi a rapidement été exfiltrée par le service de sécurité.

Des militantes des Femen arrêtées à Hénin-Beaumont, à proximité du bureau de vote où va se rendre Marine Le Pen https://t.co/yLgAWrqtuV pic.twitter.com/1vRcIcQ70k — La Voix du Nord (@lavoixdunord) 23 avril 2017