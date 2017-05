publié le 07/05/2017 à 07:30

Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ? Qui de la candidate du Front national ou du leader du mouvement "En Marche !" se verra ouvrir les portes de l'Élysée ? Après une campagne d'entre-deux-tours, au cours de laquelle ils se sont rendu coups pour coups sur le terrain à Whirlpool, par meetings interposés, sur les réseaux sociaux ou encore lors du débat du 3 mai, les 47 millions d'électeurs potentiels, que compte la France, sont invités à les départager. À 20 heures dimanche, le nom du huitième président de la Ve République, celui qui succédera au socialiste François Hollande, sera révélé.



Après un premier tour, marqué par les éliminations de Benoît Hamon et François Fillon, candidats des partis historiques de gouvernement, et la percée de Jean-Luc Mélenchon, la campagne du second tour a sérieusement mis à mal ce que l'on appelle le front républicain, à savoir appeler à voter pour le candidat faisant face au représentant du Front national.

Divisés sur la question en réunion de comité politique, les ténors de la droite ont finalement opté pour un "barrage" à la candidature de Marine Le Pen quand le leader de la France insoumise n'a pas jugé utile de publiciser son vote. La contestation des 450.000 militants du mouvement citoyen a donné l'abstention et le vote blanc en tête.

Suivez les événements de la journée en direct :

8h36 - Les Femen sont déjà mobilisées à Hénin-Beaumont avec pour slogan : "Marine au pouvoir, Marianne au désespoir". Au premier tour, elles avaient également perturbé le vote de Marine Le Pen.



C'est maintenant! #FEMEN ont déployé une bannière près du bureau de vote de #MarineLePen, pour continuer à faire barrage au #FN ! pic.twitter.com/1nogCLXdGm — inna shevchenko (@femeninna) 7 mai 2017

8h33 - C'est la première figure forte du gouvernement à se déplacer dans un bureau de vote. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense et soutien d'Emmanuel Macron, a voté pour le second tour de l'élection présidentielle à Guidel, dans le Morbihan.



8h16 - Carte d'identité, carte électorale... Quels documents avez-vous besoin pour aller voter ?



8h11 - À quelle heure ferme votre bureau de vote ? Si la majorité des bureaux ferment à 19 heures, une dérogation a été accordée dans certains villes françaises.



8h00 - Le second tour de l'élection présidentielle est lancé en France métropolitaine... Tous les bureaux de vote viennent d'ouvrir.



7h40 - Les bureaux de vote ouvrent dans 20 minute en France métropolitaine alors que le vote a déjà commencé dans les territoires d'Outre-mer, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon où les Français étaient les premiers à voter.



7h30 - Bonjour et bienvenue pour suivre cette journée du second tour de l'élection présidentielle.