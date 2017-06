publié le 11/06/2017 à 07:35

Se dirige-t-on vers un raz-de-marée électoral ? C'est la principale interrogation de ce scrutin, qui se déroule dimanche 11 juin. Un mois après l'élection d'Emmanuel Macron, les candidats étiquetés La République En Marche sont favoris dans un grand nombre de circonscriptions. "L'enjeu est de savoir s'il y aura une majorité absolue ou relative", notait Alain Duhamel deux jours avant le vote.



Selon les derniers sondages, les candidats qui soutiennent le président de la République récolteraient autour de 30% au niveau national. Les Républicains se placent en deuxième position. Après la non qualification de François Fillon au second tour de la présidentielle et la nomination d'Edouard Philippe à Matignon, le parti est plus divisé que jamais. Certains cadres de la rue Vaugirard ont intégré le premier gouvernement du quinquennat, à l'image de Bruno Le maire et Gérald Darmanin.

D'autres, comme Laurent Wauquiez, ont affiché leur volonté de faire bloc face à l'exécutif. Le Front national peine à se remettre de la défaite de Marine Le Pen, malgré un score historique pour le parti d'extrême droite. Quant à La France Insoumise, parti de Jean-Luc Mélenchon, elle espère incarner l'opposition à gauche, faisant ainsi de l'ombre à un parti socialiste extrêmement menacé de ne pas avoir suffisamment de députés pour former un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale (il en faut au moins 15, ndlr).

Suivez le déroulement de la journée :

8h15 - Le dispositif de sécurité pour ce premier tour des législatives est similaire à celui de l'élection présidentielle. Plus de 50.000 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui, en plus des militaires de l'opération Sentinelle. Des policiers municipaux sont également déployés en fonction des besoins de chaque ville. Enfin, les forces d'intervention telles que le RAID, le GIGN et la BRI vont rester en alerte toute la journée pour pouvoir intervenir immédiatement en cas d'attaque.



8h05 - Les 67.000 bureaux de vote de France métropolitaine ont ouvert à 8 heures. Ils fermeront leurs portes à 18 heures pour la majeure partie d'entre eux. Seuls les bureaux de grandes villes telles que Paris, Lyon, Toulouse ou Bordeaux fermeront à 20 heures.



7h54 - Parmi les 577 circonscriptions, 36 seront à surveiller plus particulièrement. On y retrouve six actuels ministres, huit anciens membres du gouvernement de François Hollande ou encore des ex-candidats à la présidence de la République.



7h47 - Les premiers résultats seront diffusés à partir de 20 heures. Le chiffre de l'abstention, annoncé comme record, sera particulièrement scruté, mais ce n'est pas la seule inconnue de ce premier tour. L'interrogation demeure quant à l'importance du score des Républicains et du Parti socialiste.



7h30 - Parmi les 7.877 candidats, âgés en moyenne de 48 ans et demi, un peu plus de 42% sont des femmes : le chemin vers la parité devrait connaître un coup d'accélérateur cette année, sous l'effet notamment d'une loi de 2014 qui double les pénalités financières pour les partis présentant moins de 50% de femmes. Ce vent de renouveau pourrait ne pas suffire à mobiliser les électeurs, plusieurs sondages annonçant une forte abstention.



7h25 - Bienvenue pour suivre cette nouvelle journée électorale sur RTL.fr. Les bureaux de vote ouvrent dans une demie heure, à 8 heures.