et AFP

publié le 04/06/2017 à 16:16

Le premier tour des élections législatives en Polynésie française a eu lieu, ce dimanche 4 juin. Selon les résultats provisoires communiqués par le haut-commissariat de cette collectivité d'outre-mer, les trois candidats de la majorité locale, soutiens de La République En Marche, ont dominé samedi (dimanche en métropole) le premier tour. S'ils l'emportent, ces candidats, Maina Sage, Nicole Sanquer et Patrick Howell, comptent siéger avec le mouvement du président de la République Emmanuel Macron à l'Assemblée Nationale, même s'ils n'étaient pas investis par ce parti au premier tour.



Maina Sage, seule députée sortante (UDI) à se représenter, arrive largement en tête dans la première circonscription polynésienne, avec 45,94% face à un proche de Gaston Flosse, Moana Greig (26,02%). Dans la deuxième circonscription, la ministre de l'Éducation d'Édouard Fritch, Nicole Sanquer (37,61%), devance une autre proche de Gaston Flosse, Teura Iriti (24,06%). Dans ces deux circonscriptions, il y aura donc un duel entre les deux principaux partis autonomistes locaux au second tour. En revanche, dans la troisième circonscription, le parti indépendantiste d'Oscar Temaru parvient à qualifier son candidat, Moetai Brotherson (30,11%), arrivé 2e du premier tour devant celui de Gaston Flosse, Vincent Dubois (27,57%). Moetai Brotherson affrontera le candidat d'Edouard Fritch, Patrick Howell (33,40%) au second tour.

La faible participation (entre 41 et 43,5% selon les circonscriptions) n'a pas permis de triangulaires, car un candidat doit réunir 12,5% des inscrits pour se qualifier s'il est troisième. Les deux tours des législatives sont espacés de deux semaines en Polynésie française pour permettre l'acheminement de la propagande électorale dans les îles isolées. C'est pourquoi les Polynésiens votent une semaine avant les métropolitains au premier tour. Parmi les formations politiques nationales, seuls le FN et La France Insoumise avaient donné des investitures en Polynésie française, mais aucun de leurs candidats ne dépassent 2% des suffrages.