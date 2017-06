publié le 11/06/2017 à 16:50

Le taux de participation atteignait 19,24% dimanche à midi, a annoncé le ministère de l'Intérieur, soit une baisse par rapport à l'élection de 2012. "Le recul de la participation entre la présidentielle et la législative est quand même une constante, d'environ une vingtaine de points", rappelait sur RTL Emmanuel Rivière, directeur de l'institut Kantar Public France.



Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages (plus de 50%) si le taux de voix exprimées est supérieur à 25%. Sinon, les deux candidats arrivant en tête et ceux ayant obtenu plus de 12,5% des voix pourront se maintenir au second tour.



Comme pour la présidentielle, 50.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dimanche et le 18 juin, pour le second tour, dans le cadre d'un dispositif sécuritaire renforcé sur fond de menace terroriste, selon le ministère de l'Intérieur.

Suivez la soirée électorale en direct :

17h : Le taux de participation à 17h s'élève à 40,75%. Une participation en forte baisse par rapport à 2012. Il y a cinq ans, la participation atteignait 48,31% à la même heure. On se dirige vers le taux de participation le plus bas pour un premier tour des législatives sous la Ve République. À 17 heures, 69,42% des Français avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour de l'élection présidentielle, le 23 avril.



16h50 - Bonsoir et bienvenue sur RTL.fr pour suivre avec nous cette soirée des législatives 2017. Emmanuel Macron et sa République en Marche vont-ils terminer largement en tête du premier tour, comme l'indiquait les récentes études d'opinions ? Aucune réponse ne sera donnée ici avant 20 heures, bien que certains sites francophones (basés en Belgique et en Suisse notamment), ne sont pas soumis au même embargo que les médias français.



