publié le 11/06/2017 à 13:08

La participation est devenue l'enjeu clé de ce premier tour des élections législatives. Sondeurs et observateurs de la vie politique redoutaient une forte abstention, et le premier chiffre du taux de participation leur donne raison. À midi, dimanche 11 juin, il s'élevait à 19,24%.



C'est un peu moins qu'à la même heure lors du premier tour des législatives il y a cinq ans. À la mi-journée en 2012, celui-ci s'établissait à 21,06%. L'écart est encore plus important si l'on regarde le chiffre de 2007, qui était de 22,56%. Ce n'est cependant pas une surprise puisque l'abstention ne cesse d'augmenter depuis l'inversion du calendrier électoral en 2002, qui avait placé les élections législatives juste après l'élection présidentielle.

"Le recul de la participation entre la présidentielle et la législative est quand même une constante", rappelle sur RTL Emmanuel Rivière, le directeur de l'institut de sondages Kantar Public France. En effet, le taux de participation à 12h le 23 avril dernier, pour le premier tour de la présidentielle, s'établissait à 28,54%.



Ce 11 juin, c'est dans les départements du Gers (29,46%), de la Corrèze (28,88%) et de la Creuse (26,22%) que l'on a le plus voté dans la matinée. En revanche, la région Île-de-France s'est peu mobilisée avant midi. Le taux de participation s'élevait à seulement 10,50% en Seine-Saint-Denis, 13,33% dans les Yvelines et 14,36% dans le Val-de-Marne.