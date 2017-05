publié le 18/05/2017 à 18:01

Dans quelques semaines se tiendra le premier tour des élections législatives. Selon un sondage Harris Interactives, publié ce jeudi 18 mai, La République En Marche accentue son avance avec 32% d'intentions de vote pour ses candidats au premier tour du scrutin, devant Les Républicains et le Front national en légère baisse à 19%. La formation créée par Emmanuel Macron gagne trois points en une semaine et six en dix jours sur ses principaux concurrents, LR-UDI et FN, qui reculent chacun d'un point en une semaine et de trois en dix jours. Les candidats de La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon recueille 15% d'intentions de vote et ceux du Parti socialiste allié au PRG 6%.



Comme le souligne Paris Match, le "bras de fer législatif est tout autant politique qu'économique". Pourquoi ? "Car le financement public des partis dépend de leurs résultats aux législatives". Le montant de l'aide publique accordée aux partis est calculé en fonction du nombre de voix ou d'élus obtenus aux élections législatives et aux sénatoriales.

1,42 euro par voix

Comment cela fonctionne-t-il ? "L'aide publique, versée annuellement pendant toute la durée de la législature, est scindée en deux fractions", explique Le Monde. La première partie concerne le nombre de voix obtenues par les candidats d'un parti. Elle est attribuée de façon promotionnelle, à condition qu'ils aient obtenu au moins 1% des suffrages exprimés dans "au moins cinquante circonscriptions", ajoute le journal. Autre condition : respecter la parité. Chaque voix rapporte 1,42 euro.

La deuxième partie de l'aide "est attribuée selon le nombre de sièges de parlementaires obtenus", détaille Paris Match. "Seuls les partis ayant bénéficié de la première fraction peuvent prétendre au versement de la seconde fraction, calculée proportionnellement au nombre de parlementaires, députés et sénateurs, qui leur sont rattachés. Un élu équivaut à 37.280 euros", indique Le Monde. En 2016, le montant de l'aide publique a atteint 63,1 millions d'euros (28,8 millions pour la première partie et 34,3 millions pour la deuxième partie). Le Parti socialiste a récolté 24,9 millions d'euros, Les Républicains 18,6 millions d'euros, le Front national 5,1 millions d'euros, le PCF 2,9 millions d'euros et EELV 2,8 millions d'euros.