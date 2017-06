publié le 08/06/2017 à 18:10

L'époque semble être au renouveau et au "dégagisme". Si l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République en a été le prélude, la tendance va-t-elle se poursuivre avec les élections législatives des 11 et 18 juin ? La République en Marche fait beaucoup campagne en invoquant le renouveau, mais ce thème est également incarné par de tous jeunes candidats, de tous bords politiques confondus.



S'il semble quasiment certain que de nombreuses nouvelles têtes, souvent rajeunies, feront leur entrée au palais Bourbon, six des candidats à la députation sont âgés de 18 ans tout juste. La majorité, nécessaire pour être candidat au scrutin. Parmi ces personnalités, Agathe Billoët, candidate dans la onzième circonscription de Paris sous l'étiquette du mouvement citoyen "Allons Enfants", qui se revendique ni de droite , ni de gauche et affiche des idées pro-européennes. Elle affrontera notamment Marielle de Sarnez, investie par La République en Marche, et Pascal Cherki du Parti socialiste.



Au micro de RTL, cette jeune femme se confie sur la conciliation entre son jeune âge et la campagne politique. "Ce n'est pas évident d'aller voir les gens du haut de mes 18 ans, et de leur dire, 'la politique ce serait bien si c'était comme ça...'. Mais le fait d'avoir 18 ans, ça renforce mon discours : ça leur prouve que je n'ai pas besoin d'avoir 45 ans et cinq mandats derrière moi pour être impliquée, concernée et engagée", défend Anne Billoët. Lors des législatives de 2012, la seule députée élue à être âgée de moins de trente ans était la frontiste Marion Maréchal-Le Pen, qui ne briguera pas de nouveau mandat en 2017.



