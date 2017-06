publié le 08/06/2017 à 14:32

Une majorité, oui. Mais pas trop. Selon un sondage Ipsos, La République En Marche creuse l'écart avec Les Républicains et le Front national pour le premier tour des élections législatives et semble en mesure d'obtenir une large majorité dans la future Assemblée nationale. Avec 31% d'intentions de vote, REM alliée au MoDem devance de 9 points LR et l'UDI (22%) et de 13 points le FN (18%), stables pour les deux. La France insoumise est stable également avec 11,5% d'intentions de vote et le PS allié au PRG en légère baisse à 8,5% (-0,5).



Mais Le Canard Enchaîné dévoile qu'Emmanuel Macron estimerait : "Nous allons avoir beaucoup d'élus, presque trop, plus de 400. Il va falloir encadrer de près pour éviter le foutoir". Selon le président de la République, le succès de son mouvement politique à l'élection présidentielle et aux législatives serait un "double effet de la présidentielle et du dégagisme". Un de ses conseillers rêve même d'acquérir une majorité "sans avoir besoin de troupes de François Bayrou", explique le journal.

À l'AFP, un ministre préfère rester "prudent" : "Les 48-72 dernières heures peuvent modifier la donne. Il est possible que les Français corrigent un peu ça". Quant au nombre de 400 députés, le porte-parole de La République En Marche, Arnaud Leroy, confie à l'AFP que cela lui paraît "énorme, même 300 ce serait déjà conséquent". Il est d'ailleurs "surpris par les projections des sondages. Mais comme elles se confirment jour après jour, je me dis qu'ils (Les Républicains et le Parti socialiste, ndlr) doivent aussi avoir des sondages internes".