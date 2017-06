publié le 11/06/2017 à 08:31

Le premier tour des législatives a lieu ce dimanche 11 juin. Plus de 47 millions d'électeurs vont se déplacer aux urnes pour élire leurs députés. Principal enjeu de ce scrutin, le score de La République En Marche. Le parti espère opérer un raz-de-marée dans les urnes pour offrir une large majorité au nouveau président Macron. Parmi les préoccupations des autorités pour le bon déroulement du scrutin figure la question cruciale de la sécurité. La surveillance des bureaux de vote sera très forte. Les principales mesures, qui ont déjà fait leurs preuves, ont été renouvelées par Gérard Collomb.



Le ministre de l'Intérieur a décidé de reconduire exactement le même dispositif que lors de l'élection présidentielle. Plus de 50.000 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui pour sécuriser les bureaux de vote. Ajoutez à cela les militaires de l'opération sentinelle, ainsi que les policiers municipaux déployés selon les besoins de chaque ville. Les forces d'intervention, RAID, GIGN, BRI sont également en alerte pour immédiatement intervenir en cas d'attaque.

Gérard Collomb a également diffusé une note aux préfets en début de semaine. Un document dans lequel le ministre rappelle les mesures de prévention à prendre pour sécuriser les bureaux de vote. Des patrouilles de police visibles aux abords des bâtiments, un nombre d'entrées restreint au maximum. Pour que tout se passe pour le mieux autour des 67.000 bureaux de vote ouverts aujourd'hui.

À écouter également dans ce journal

- Nice se prépare à commémorer l'attentat du 14 juillet dernier, qui avait fait 86 victimes. Un mémorial provisoire a ainsi été inauguré en fin de semaine dans les jardins de la Villa Massena à deux pas de la promenade des Anglais.



- L'agresseur au marteau du policier devant Notre-Dame a été mis en examen hier et placé en détention provisoire. Selon le procureur de Paris, François Molins, l'étudiant algérien de 40 ans était un djihadiste néophyte récemment radicalisé sur internet.



- Le collège Lucie Aubrac a été incendié cette nuit dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble. Un groupe de jeunes aurait pénétré par effraction et mis le feu à des pneus. Les dégâts sont très importants.



- En Grande-Bretagne, Theresa May, affaiblie par son revers aux législatives, est toujours à la recherche d'une majorité au Parlement. La Première ministre britannique poursuit ses discussions avec le DUP, un parti irlandais régionaliste protestant et ultra conservateur.



- Hier soir, pendant que les Vieilles Canailles enflammaient le Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Asc,les Fréro Delavega tiraient leur révérence à Bordeaux.



- En tennis, un vent de fraîcheur a soufflé hier sur Roland-Garros. La finale dame a été remportée par une jeune lettone de 20 ans, Jelena Ostapenko, qui n'avait jusqu'ici gagné aucun match Porte d'Auteuil. Elle s'est imposée face à la roumaine Simona Halep déjà défaite en finale en 2014 (4-6, 6-4, 6-3).



- À 15 heures, Rafael Nadal affronte Stan Wawrinka en finale homme. L'Espagnol peut espérer remporter un 10e titre.



- En Football, le PSG aurait lancé l'offensive sur Kylian MBappé selon le journal l'Équipe. Le nouveau directeur sportif parisien Antero Henrique aurait pris contact avec l'entourage du joueur.



- En Rugby le premier test match du XV de France en Afrique du Sud s'est soldé par un large revers. Une défaite 37-14 au Loftus Vestfeld de Pretoria.



- En Formule 1 Lewis Hamilton s'élancera en tête du Grand Prix du Canada à 20h sur le circuit de Montréal.