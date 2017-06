publié le 06/06/2017 à 14:24

À l'étranger, le résultat est sans appel. Près de 1,3 million de Français de l'étranger étaient appelés aux urnes, ou à voter par correspondance, samedi et dimanche pour le premier tour de ces législatives, une semaine avant le vote en France, pour élire 11 députés sur les 577.



Et les candidats de La République En Marche ont à l'heure actuelle réalisé un véritable raz-de-marée dans les onze circonscriptions des Français de l'étranger lors de ce premier tour. Dans la continuité du second tour à l'élection présidentielle, le parti d'Emmanuel Macron est en position de force.

Selon le dernier sondage Cevipof publié vendredi 2 juin, La République En Marche, alliée avec le MoDem, obtient 31% d'intentions de vote, loin devant l'alliance LR-UDI (22%) et le Front national (18%).

1. Un sans-faute pour REM

Sur les onze circonscriptions, La République En Marche arrive en tête dans 10 circonscriptions. Et dans les faits, le sans-faute est réelle alors que la 9e circonscription, en Afrique du nord et Afrique de l'Ouest, est dominée par Leila Aïchi, qui se revendique REM.



Certains candidats auraient même pu l'emporter dès le premier tour si suffisamment d'électeurs s'étaient déplacés dans les bureaux de vote. Il aurait pour cela fallu que 25% des électeurs inscrits votent lors de ce premier tour. Ainsi, huit des onze circonscriptions ont voté à plus de 50% en faveur de La République En Marche. Seules la 2e (Amérique du sud), la 8e (Europe du Sud, Turquie, Israël) et la 9e (Maghreb, Afrique de l'ouest) circonscriptions n'ont pas donné la majorité au nouveau président de la République.





2. Les députés sortants en grande difficulté

Les députés sortants obtiennent de faibles scores et font les frais de la dynamique La République En Marche. L'ex-secrétaire d'État socialiste et députée sortante Axelle Lemaire, candidate dans la 3e circonscription (Europe du Nord), réalise ainsi moins de 10% très loin derrière Alexander Holroyd (57,80%) le candidat REM, et près de 80% d'abstention. "Ce n'est pas moi qui les donnerai, cela me fait trop de peine" avait tweeté l'ancienne secrétaire d'État dans la journée au moment où les résultats n'étaient pas encore officiels.

Ce n'est pas moi qui les donnerai, cela me fait trop de peine https://t.co/zJRff1rxTo — Axelle Lemaire (@axellelemaire) 5 juin 2017

En Amérique du Nord, la 1ère circonscription, Frédéric Lefebvre (LR) a fait 14,53%, nettement distancé par Roland Lescure, candidat REM qui fait 57,53 %. Les deux hommes s'affronteront au second tour en raison du faible taux de participation (moins de 19%).



Même constat pour Thierry Mariani. Le candidat Les Républicains ne dépasse pas la barre des 20% dans la 11e circonscription qui comprend notamment, la Russie, l'Asie et l'Océanie. Ce dernier n'a pas hésité à changer sa localisation sur Twitter, écrivant dès lors : "Bientôt libre". Une manière de dire que le second tour est déjà joué ?

3. Une participation extrêmement faible

Si La République En Marche peut se vanter de ses résultats, ils sont à nuancer avec le taux de participation global. Seulement 18,77 % des Français de l'étranger se sont déplacés dans les bureaux de vote. Un chiffre extrêmement faible, en baisse de près de 2 points par rapport au premier tour de l'élection législatives de 2012.



Le second tour se tiendra pour les Français de l'étranger les 16 et 17 juin. En France métropolitaine, les Français voteront le 11 juin pour le premier tour avant le second tour le 18 juin.