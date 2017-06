publié le 11/06/2017 à 11:18

Depuis 8 heures ce dimanche 11 juin, les Français sont appelés à élire leurs députés à l'occasion du premier tour des législatives. Déjà, plusieurs anomalies ont été soulevées en France, à commencer par les professions de foi.



Une "quinzaine de départements", dont un grand quart sud-est, ont été affectés par des dysfonctionnements dans la distribution de professions de foi pour les législatives, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, qui a admis que cela "ouvre la porte à des contentieux". Selon cette même source, le dysfonctionnement est dû à "un problème avec un prestataire" et rappelle que ces derniers ont été choisis par les préfectures à l’issue d'un appel d'offres.



>> Suivez la journée du premier tour en direct sur RTL.fr



Autre anomalie constatée : le manque de certains bulletins de vote dans plusieurs bureaux. Là aussi, il semble que les prestataires soient en cause. Ainsi, dans la 16e circonscription de Paris, un journaliste de BFMTV a constaté que sur les 24 candidats, cinq n'avaient pas de bulletin à leur nom à disposition des électeurs. La même situation avait été observée hier en Guyane dans différents bureaux de vote, où le vote avait lieu.



Dans le bureau 50 de la #circo7516 il y a 24 candidats mais 5 d'entre eux n'ont pas déposé de bulletins de vote #Legislatives2017 pic.twitter.com/x3gVurSmme — Jean-Rémi Baudot (@jrbaudot) 11 juin 2017

À Vincelles, petit village de 337 habitants en Saône-et-Loire, le maire n'avait pas reçu assez de bulletins pour les 12 candidats. "Il y avait cinq candidats pour lesquels on avait entre 15 et 20 bulletins au lieu de 367", raconte le maire Gérard Jouvenceau.



"Les services de la Préfecture ont réagi, bien sûr, et on a fini par avoir une petite pincée de bulletins de chaque candidat qui était peu fourni", explique-t-il sur RTL. Mais pour combler le déficit en bulletin de ces candidats, le maire n'a trouvé qu'une solution : "On va faire la chasse dans les isoloirs aux bulletins qui sont laissés par les électeurs".



> "Cinq candidats pour lesquels ont avait entre 15 et 20 bulletins au lieu de 367" Crédit Image : Frederick FLORIN / AFP | Crédit Média : Caroline Haine | Durée : 00:42 | Date : 11/06/2017