publié le 18/06/2017 à 07:56

Le dénouement de cette année électorale est tout proche. Le second tour des élections législatives débute dimanche 18 juin à 8h dans toute la France métropolitaine pour s'achever à 20h au plus tard dans les grandes villes de France. Plusieurs chiffres seront scrutés tout au long de la journée. Dès 12h, le ministère de l'Intérieur communiquera une première tendance de la participation. Y aura-t-il un regain d'intérêt des Français pour le scrutin déserté par les Français une semaine plus tôt ? Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le taux d'abstention a dépassé la barre des 50% pour des élections législatives.



D'un point de vue plus politique, c'est l'ampleur de la majorité d'Emmanuel Macron qui est en jeu. Les derniers sondages font état d'une majorité écrasante. La République En Marche est arrivée largement en tête du premier tour avec 32,32% des voix, ce qui représenterait suivant notre projection Kantar Sofres-OnePoint entre 400 et 440 députés. Derrière, l'alliance Les Républicains-UDI est à la peine avec 21,56%. Elle pourrait disposer de 95 à 132 députés. Mais certains ténors de la droite et du centre redoutaient le scénario catastrophe.

Pour le Front national, la France insoumise et le Parti socialiste, dont la déroute est annoncée, les trois autres forces en présence, l'enjeu est tout aussi important. Parviendront-ils à obtenir au moins 15 députés, synonyme de groupe parlementaire ?



Suivez la journée du premier tour en direct :

8h00 - Les 67.000 bureaux de vote ont ouvert en France métropolitaine. Quelque 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes alors que les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à 18 heures voire 20 heures dans les grandes villes.



7h50 - Bonjour et bienvenue sur RTL.fr pour suivre cette nouvelle journée électorale.